Neue Bitcoin Layer-2 Merlin Chain steigert TVL um 2.291 % in 1 Monat

Das BTCFi-Ökosystem entwickelt sich immer schneller weiter und eines der vielversprechendsten Projekte auf diesem ist die Merlin Chain. Sie hat von allen Bitcoin-Layer-2-Lösungen zuletzt mit 2.291 % in einem Monat das beeindruckendste Wachstum verzeichnet. Somit hat es Merlin Chain in Bezug auf das TVL der Bitcon-Sidechains auf den ersten Platz und eine Marktdominanz von 66,08 % geschafft. Was hinter dieser beeindruckenden Entwicklung steckt und was Sie sonst noch über die Bitcoin-Layer-2 Merlin Chain wissen sollten, erfahren Sie nun in diesem Beitrag.

Was genau ist Merlin Chain?

Bei Merlin Chain handelt es sich um einer Layer-2-Skalierungslösung, die auf der Blockchain von Bitcoin basiert. Dafür verwendet sie Taproot, zkSNARK, STARK, Zero Knowledge Proofs, dezentrales Orakelnetzwerk und On-Chain-Betrugsnachweise.

Dabei werden Transaktionen komprimiert und in Batches verarbeitet, was die Netzwerkbelastungen reduziert und die Geschwindigkeit erhöht. Ebenso sollen die Effizienz und Sicherheit verbessert werden.

Merlin Chain unterstützt einige Bitcoin-spezifische Protokolle wie BRC-20, BRC-40, Bitmap, Atomicals, Pipe, Stamp, Ordinals, Bitcoin und mehr. Zudem ist sie mit der EVM (Ethereum Virtual Machine) sowie MetaMask, Ethereum und mehr kompatibel.

Unterstützt wird Merlin Chain von einigen namhaften Investoren wie OKX Ventures, KuCoin, WOO, ViaBTC, ArkStream Capital, Foresight Ventures, Antalpha Ventures und vielen mehr. Insgesamt kommt Merlin Chain auf 20 Anleger.

Merlin-Chain-Investoren | Quelle: Merlin Chain

Verwaltet wird Merlin Chain über die Governance des Netzwerkes, wobei die MERL-Token Stimmrechte verleihen. Überdies wird er neben Bitcoin und anderen Mainstream-Assets für das Staking benutzt, welchen die Oracle Nodes durch die Blockbelohnungen und Transaktionsgebühren erhalten.

Über einen AirDrop wurden 20 % der Gesamtversorgung der 2,1 Mrd. MERL-Token an die Krypto-Community emittiert. Die Hälfte der Coins wurde bereits während der TGE (Token Generating Event) ausgeschüttet und der Rest über die Zeit freigegeben.

Weitere 15,23 % sind für private Investoren und 1 % für den öffentlichen Verkauf vorgesehen. Zudem sind 3 % für strategische Beratungen, 4,2 % für das Team, 16,57 % für Community-Belohnungen und 40 % für das Ökosystem eingeplant.

Der MERL-Coin wurde schnell von führenden Kryptobörsen aufgenommen, wie OKX, Gate.io, WOO X, ByBit, BingX und HashKey. Ebenso wurde Ende Februar eine Partnerschaft zwischen dem Tron Netzwerk und der Merlin Chain verkündet.

Make Bitcoin Fun Again. https://t.co/oyFaUiQOv9 - Merlin Chain (@MerlinLayer2) April 19, 2024

So hat sich Merlin Chain bisher entwickelt

Laut Angaben des Kryptodaten-Aggregators CoinGecko gibt es bereits 13 Kryptowährungen auf der Merlin Chain. Sie kommen gemeinsam erst auf eine bescheidene Marktkapitalisierung in Höhe von 2,5 Mrd. USD und ein Handelsvolumen von 139,0 Mio. USD während der vergangenen 24 Stunden.

Der größte Coin auf der Layer-2 ist der native Coin Merlin Chain (MERL), welcher mit einer vollständig verwässerten Marktkapitalisierung von 2,3 Mrd. USD ganze 92,3 % der Sidechain ausmacht. Mit seinem Handelsvolumen von 85,3 Mio. USD kommt er auf 61,38 % des Netzwerkes.

Betrachtet man hingegen die normale Marktkapitalisierung, so liegt diese erst bei 271,3 Mio. USD. Zudem wurden erst 11,7 % der Gesamtversorgung der Coins emittiert, sodass Anleger noch mit einer hohen Inflation zu rechnen haben.

Totale Value Locked auf Bitcoin-Sidechains | Quelle: DeFiLlama

Laut den Angaben von DeFiLlama hat Merlin Chain seit dem 28. Februar angefangen, einen größeren prozentualen Anteil des gesamten auf Bitcoin verzeichneten TVL (Total Value Locked) auszumachen.

Innerhalb von nur rund zwei Monaten hat Merlin Chain 65,62 % des Marktes erreicht, während zuvor auf Stacks und Rootstock jeweils rund 45 % gekommen sind. Mittlerweile machen sie jedoch nur noch 13,7 % und 11,3 % aus.

Dabei erreicht Merlin aktuell ein TVL von 943,6 Mio. USD, was bereits dem 10 Platz aller Chains auf DeFiLlama entspricht. Dennoch erzielt die Layer-2 bisher erst 1,03 % des auf allen Blockchains gesperrten Wertes.

Laut den Angaben der Website von Merlin Chain soll das TVL jedoch schon bei mehr als 3,14 Mrd. USD liegen. DeFiLlama gibt an, dass es allein im letzten Monat um beeindruckende 2.291 % gestiegen ist.

Blockchains mit höchstem TVL | Quelle: DeFiLlama

Unmittelbar nach der Listung des Coins am 19. April konnte dieser laut den Angaben von CoinMarketCap sofort bis auf ein Allzeithoch von 1,55 USD steigen. Seitdem setzte jedoch eine Korrektur ein, sodass MERL mittlerweile 28,62 % unter seinem Rekordhoch bei 1,06 USD notiert.

Merlin Chain Kursverlauf | Quelle: Tradingview

Innovatives Bitcoin-Projekt begeistert Investoren

In einer sich immer schneller weiterentwickelnden Welt wird Bildung umso wichtiger, um nicht abgehängt werden. Insbesondere die nächste Version des Internets, welches auch als Web3 bekannt ist, bietet ein enormes Potenzial für Investoren, Unternehmen und Arbeitssuchende. Zudem strömen durch die Kursanstiege des Kryptomarktes viele neue Interessierte auf den Markt, welche nach Fortbildungen suchen.

Anstelle von veralteten Textbüchern bietet die interaktive Web3-Bildungsplattform von 99Bitcoins einen wesentlich fortschrittlicheren und auf neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhenden Ansatz. Dieser soll mithilfe unterschiedlichster Mechanismen für höhere Motivation, längeren Durchhaltewillen, schnellere Lernerfolge, personalisierte Lernerfahrungen, sofortige Feedbacks und lukrative Belohnungen in Kryptowährungen sorgen.

Zu dem vielfältigen Angebot von 99Bitcoins zählen Webinare, Quizze, Anleitungen, Kurse, Strategien, VIP-Gruppen, Handelssignale, Zertifikate und vieles mehr. Während einige Angebote über Learn-to-Earn Belohnungen in Kryptowährungen freischalten, werden sie für andere Dienste als Zahlungsmittel verwendet.

Durch die Positionierung auf der Blockchain von Bitcoin könnte 99Bitcoins überdurchschnittlich profitieren. Denn es handelt sich um einen der ersten sinnvollen BRC-20-Token und ein einzigartiges Projekt. Dabei ist es nicht unüblich, dass Pioniere zumindest kurzzeitig besonders steile Kursanstiege verzeichnen.

Von den insgesamt 99 Mrd. $99BTC-Coins können 15 % über den Presale erworben werden. Weitere 14 % sind für die Staking-Belohnungen, 27,5 % für das Projekt, 17 % für Community-Belohnungen, 8 % für die Liquidität und 23 % für das Marketing vorgesehen.

Während das Verkaufstempo des Presales zunimmt, konnte dieser schon über 620.000 USD erzielen. Derzeit werden die Coins für 0,00101 USD und 11,88 % unter dem ersten Notierungspreis angeboten. Rechtzeitige Anleger können zudem noch 3.110 % beim Staking erhalten.

