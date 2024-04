EQS-News: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Gezielt geschärft und mit V8-Motor: die neuen Cayenne GTS-Modelle



22.04.2024 / 00:01 CET/CEST

Cayenne GTS (WLTP)

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 13,3 - 12,6 l/100 km; CO 2 -Emissionen kombiniert: 303 - 286 g/km; CO 2 -Klasse: G

Cayenne GTS Coupé (WLTP)

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 13,3 - 12,6 l/100 km; CO 2 -Emissionen kombiniert: 303 - 287 g/km; CO 2 -Klasse: G



Gezielt geschärft und mit V8-Motor: die neuen Cayenne GTS-Modelle Performance-Fahrwerk mit Turbo GT-Komponenten

Vierliter-Biturbo-V8-Motor mit 368 kW (500 PS)

Gestärkte GTS-DNA mit neuen Design-Akzenten

Aufgewertete Serienausstattung

Porsche komplettiert die 2023 umfangreich überarbeitete Cayenne-Baureihe um die neuen, besonders fahraktiven GTS-Modelle. SUV und Coupé vereinen einen 368 kW (500 PS) starken V8-Biturbo-Motor und konsequent auf Performance ausgelegte Fahrwerksysteme mit hoher Alltagstauglichkeit, unverwechselbaren Design-Elementen und einer aufgewerteter Serienausstattung.



Stuttgart. Das Kürzel GTS steht bei Porsche für "Gran Turismo Sport" und eine Extraportion Sportlichkeit bei vollumfänglicher Langstreckentauglichkeit. Der Cayenne ist in seinem Grundcharakter sowohl dynamischer Sportwagen als auch geländetaugliches SUV. Bei den GTS-Modellen verschiebt sich diese Balance traditionell in Richtung gesteigerter Onroad-Performance. Mit einem leistungsstarken Antrieb, einer sportlichen Abstimmung und einem exklusiven Design bei gleichzeitig uneingeschränkter Alltagstauglichkeit setzt der neue Cayenne GTS dieses Prinzip fort.



Fahrwerk-Technologie aus dem Cayenne Turbo GT

Das präzise gestraffte, GTS-spezifische Fahrwerk mit einer Tieferlegung der Karosserie um zehn Millimeter bringt wesentliche Neuerungen in den Cayenne GTS. Porsche stattet ihn nun serienmäßig mit dem adaptiven Luftfederfahrwerk inklusive der aktiven Dämpferregelung PASM und dem Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) aus. Alle Fahrwerk-Komponenten und Regelsysteme wie beispielsweise das Porsche Traction Management (PTM) und die optionale Wankstabilierung Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) sind gezielt auf hohe Onroad-Performance ausgelegt.



Die Zweiventil-Dämpfertechnologie ermöglicht ein sehr schnelles Ansprechverhalten und durch die Zweikammer-Luftfeder eine beeindruckend sportliche Federrate bei gleichzeitig hohem Fahrkomfort. Die Schwenklager an der Vorderachse der Cayenne GTS-Modelle entstammen dem Cayenne Turbo GT (kein Angebot in Europa). Sie vergrößern den negativen Sturz der Räder im Vergleich zu anderen Cayenne-Modellen um 0,58 Grad. Das Ergebnis ist ein auffallend direktes Kurveneinlenkverhalten und eine außergewöhnliche Querdynamik.



30 kW (40 PS) stärker und effizienter als das Vorgängermodell

Neben dem spezifischen Fahrwerk ist der charismatische Achtzylinder-Motor ein weiteres wichtiges Merkmal des Cayenne GTS. Der von Porsche entwickelte und in Zuffenhausen hergestellte V8-Biturbo-Motor mit vier Litern Hubraum wurde technisch umfassend überarbeitet. Die Ergebnisse sind eine verbesserte Effizienz sowie eine deutliche Leistungssteigerung: Der Motor leistet jetzt 368 kW (500 PS). Dies entspricht einer Leistungssteigerung von 30 kW (40 PS) gegenüber dem direkten Vorgängermodell. Das maximale Drehmoment beträgt 660 Nm - ein Plus von 40 Nm. Die überarbeitete Achtgang-Tiptronic S verbessert die Fahrleistungen durch kürzere Reaktions- und Schaltzeiten in den Modi Sport und Sport Plus spürbar.



In ihrer Kombination bescheren diese Maßnahmen dem viertürigen Sportwagen beachtliche Fahrleistungen. Der neue Cayenne GTS beschleunigt in 4,4 Sekunden von null auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 275 km/h. Als weitere technische Neuerung verfügt das Verteilergetriebe des Allradantriebs Porsche Traction Management (PTM) über einen eigenständigen Wasserkühlkreislauf. Auch diese Technologie übernimmt der GTS vom High-Performance-Modell Turbo GT. Sie stabilisiert die Dauerbelastbarkeit - beispielsweise im Rundstreckenbetrieb oder auf kurvenreichen Bergstrecken.



Design und Ausstattung im exklusiven GTS-Stil

Ein GTS-Modell von Porsche ist baureihenübergreifend an seinem eigenständigen, sportlichen Design zu erkennen. Dazu gehören GTS-Schriftzüge in Schwarz an den Fahrzeugflanken und am Heck, ein spezielles Bugteil mit vergrößerten Kühlluftöffnungen, abgedunkelte Frontscheinwerfer und Heckleuchten sowie rote Bremssättel. Diese Design-DNA stärkt Porsche mit einer grundlegenden Neuerung: Die zum serienmäßigen Sport Design-Paket gehörenden Karosserieanbauteile wie Schwellerverkleidungen, Einlagen im Bugteil, Seitenscheibenleisten und Radhausverbreiterungen sind nun in hochglänzendem Schwarz ausgeführt. Bei früheren GTS-Modellen waren diese Karosserieteile teilweise in Wagenfarbe lackiert. Die beim Vorgängermodell schwarzen Endrohre der Sportabgasanlage sind dagegen in einem dunklen Bronzeton gehalten. Zusätzlich ergänzt Porsche das gestalterische Portfolio der GTS-Modelle mit Anthrazitgrau lackierten 21-Zoll-Rädern im RS Spyder Design.



Das Interieur des Cayenne GTS stattet Porsche serienmäßig mit einem beheizbaren GT-Sportlenkrad aus. An vielen Stellen findet sich zudem das hochwertige Material Race-Tex. Das Rauleder-ähnliche Gewebe überzieht den Dachhimmel, die Armauflagen und Türverkleidungen sowie die Mittelbahnen der achtfach verstellbaren Sportsitze. Deren zusätzlich erhöhte Seitenwangen bieten bei Kurvenfahrt noch mehr Seitenhalt. Zur weiteren Individualisierung bietet Porsche zwei alternative, GTS-spezifische Interieur-Pakete in Karminrot oder Schiefergrau neo an.



Neue Driver Experience mit Ambientebeleuchtung und Surround Sound

Die neuen GTS-Modelle profitieren von der unlängst erfolgten umfangreichen Produktaufwertung den Cayenne, zu der unter anderem die neue Porsche Driver Experience mit serienmäßigem digitalen Kombiinstrument im Curved Design und ein optionales Beifahrer-Display zählen. Ab Werk gibt es neben dem Sport Design-Paket, abgedunkelten HD-Matrix-LED-Hauptscheinwerfern und dem Luftfahrwerk auch ein Bose® Surround-Soundsystem sowie die Ambientebeleuchtung. Das Cayenne GTS Coupé verfügt darüber hinaus serienmäßig über ein Panorama-Festglasdach sowie einen adaptiv ausfahrenden Heckspoiler. Auf Wunsch lässt sich der Grad der Sportlichkeit beim Coupé noch weiter steigern: Zur Wahl stehen eine Sportabgasanlage mit mittig angeordneten Endrohren in Dunkelbronze als Teil der drei verschiedenen Leichtbau-Sportpakete. Diese beinhalten darüber hinaus ein Leichtbaudach und einen Heckdiffusor aus Carbon sowie eine reduzierte Dämmung. Je nach Ausstattung verringern die Leichtbaupakete das Fahrzeuggewicht um bis zu 25 Kilogramm.

Porsche bietet den neuen Cayenne GTS in Deutschland als SUV zu Preisen ab 138.000 Euro sowie als SUV-Coupé zu Preisen ab 141.700 Euro inklusive Mehrwertsteuer und länderspezifischer Ausstattung an. Beide Modelle sind ab sofort bestellbar. Die Auslieferungen in Europa beginnen im Sommer 2024.





Soweit die Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat usw.) können relevante Fahrzeugparameter wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern, und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoff-/Stromverbrauch, die CO 2 -Emissionen, die Reichweite und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.



22.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

