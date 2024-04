Bitcoin-Alternative: Das sind die besten Coins

Im Sekundentakt entstehen neue Kryptowährungen, aber nur die wenigsten von ihnen haben das Potenzial, eine wirkliche Bitcoin-Alternative darzustellen. Mithilfe einer Diversifikation können Sie zudem Ihr Risiko besser streuen und auch von den höheren Renditepotenzialen anderer Kryptowährungen profitieren. Im folgenden Beitrag stellen wir Ihnen daher einige der besten Bitcoin-Alternativen vor, welche immer mehr Anleger in ihre Portfolios aufnehmen.

Ethereum

Eine der besten Bitcoin-Alternativen ist Ethereum, welches zudem die zweitgrößte Blockchain des Kryptomarktes ist. Es handelt sich dabei um eine Layer-1, auf welcher andere Entwickler ihre eigenen Token, DApps und mehr herausgeben können. Somit sind auch dezentrale Finanzanwendungen, Spiele, Unterhaltung, sozialen Medien, Clouds und mehr möglich.

Als erste Blockchain mit Spezialisierung auf die dezentralen Anwendungsbereiche hat Ethereum einen Vorsprung gegenüber seinen Nachzüglern aufgebaut. Ebenso hat sich die Blockchain kontinuierlich weiterentwickelt und immer mehr Probleme mit Upgrades behoben, wie der hohe Stromverbrauch und Skalierungsprobleme. Dennoch benötigt Ethereum Layer-2s als Hilfsmittel, um mit Blockchains wie Solana mithalten zu können.

Nachdem für Bitcoin bereits die ETFs genehmigt worden sind, erwartet der Markt sie nun auch für Ethereum. Zudem hat die Blockchain unter Finanzdienstleistungsunternehmen an Beliebtheit gewonnen. So wurde erst kürzlich von BlackRock der tokenisierte Fonds BUIDL und von Ernst & Young die Vertragsplattform OpsChain Contract Manager auf der Bitcoin-Alternative Ethereum herausgegeben.

Auch wenn ETH temporär durch eine Verzögerung der Zulassung der ETFs und Ether Gate unter Druck geraten könnte, gehört es dennoch in ein diversifiziertes Krypto-Portfolio. Im Vergleich zu Altcoins bietet die Bitcoin-Alternative Ethereum kurzfristig weniger Steigerungspotenzial, langfristig bringt es dennoch mehr Sicherheit ins Portfolio.

Solana

Die Layer-1-Blockchain von Solana wird auch als der gefährlichste Ethereum-Killer bezeichnet. Sie verfügt über eine der aktivsten Entwickler-Communitys und hat selbst von Vitalik Buterin, dem Mitbegründer von Ethereum, Anerkennung erhalten. Zeitweise konnte die Bitcoin-Alternative sogar Ethereum beim DEX-Handelsvolumen überholen und laut Bernstein-Analysten 43 % der Stablecoin-Transaktionen ausmachen.

Seitdem hat sich Solana selbst nach den Verstrickungen mit der insolventen Kryptobörse FTX erholt und zuletzt einen der steilsten Kursanstiege unter den führenden Coins erzielt. Zurückzuführen war dies unter anderem auf die hohe Nachfrage aus dem Memecoin-Bereich, da die Bitcoin-Alternative Solana aufgrund der niedrigeren Transaktionsgebühren und höheren Geschwindigkeit attraktiver als Ethereum war.

Im Unterschied zu Ethereum kommt Solana ganz ohne Layer-2-Skalierungslösungen aus. Denn das Netzwerk nutzt eine Kombination auf Proof-of-History und Proof-of-Stake. Auf diese Weise sollen Transaktionsgeschwindigkeiten von 65.000 TPS möglich sein, ohne jedoch große Kompromisse bei Sicherheit und Dezentralisierung machen zu müssen.

Da sich BTC mittlerweile ebenfalls verstärkt im Bereich der dezentralen Anwendungen positioniert, ist Solana eine weitere Bitcoin-Alternative. Zuletzt hatte jedoch die hohe Anzahl von Fehltransaktionen den Coins unter Druck gebracht. Allerdings befindet sich das Update für die Behebung bereits im Testnetz und dürfte bald Abhilfe verschaffen.

99Bitcoins

Die Bitcoin-Alternative 99Bitcoins ist ebenfalls auf dem BTCFi-Ökosystem von Bitcoin angesiedelt und kann somit von dessen Sicherheit als etabliertesten Kryptowährung sowie dessen technischen Solidität und erwartetem Wachstum profitieren. Überdies wurde 99Bitcoins schon im Jahr 2013 gegründet. Dabei hat es 709.000 YouTube-Follower und über 2,84 Mio. Kursteilnehmer überzeugt.

Nun wird für die Web3-Bildungsplattform der erste Token auf Bitcoin gestartet. Er macht sich die Vorteile der Gamifizierung zunutze, mit welcher schnellere Lernerfolge, höhere Motivation, längerer Durchhaltewillen, personalisiertes Lernen und viel mehr erreicht werden können. Ebenso müssen die Lernenden nicht lange auf die lukrativen Belohnungen der Fortbildungen warten, sondern sie erhalten sofort über Learn-to-Earn in Kryptowährungen.

Zu dem umfangreichen Angebot der Bitcoin-Alternative 99Bitcoins zählen Kurse, exklusive Webinare, interaktive Lernerfahrungen, VIP-Community-Gruppen, Zertifikate, Handelssignale und vieles mehr. Somit wird für die wachsende Anzahl von an Kryptowährungen und Blockchain-Technologie Interessierten alles für den Erfolg auf dem Web3-Markt geboten.

Aktuell können die $99BTC-Coins der Bitcoin-Alternative im Presale für 0,00101 USD erworben werden. Dies ist 11,88 % unter dem ersten Listungspreis an einer Kryptobörse. Hinzu kommt die aktuell noch extrem hohe Staking-Rendite von jährlich 3.044 %, von der jedoch nur frühe Investoren profitieren können. Schon jetzt hat der Presale über 628.000 USD eingenommen und die Nachfrage steigt mit Zunahme der Bekanntheit weiter an.

Dogeverse

Eine besonders attraktive Bitcoin-Alternative aus dem renditestarken Kryptosektor der Memecoins ist Dogeverse. Denn der innovative Coin ist im Gegensatz zu seinen einseitig aufgestellten Konkurrenten auf allen wichtigen Blockchains vertreten. Somit bietet er einen wesentlich sicheren Ansatz, da es keine Rolle spielt, ob eine oder alle Netzwerke sich durchsetzen.

Dabei profitiert die Bitcoin-Alternative Dogeverse von den vielfältigen Angeboten an DApps der jeweiligen Ökosysteme, den besten Konditionen für die Benutzer, der leichteren Zugänglichkeit für Investoren und der Erschließung der Liquidität unterschiedlichster Blockchains. Auf diese Weise ist Dogeverse wesentlich zukunftssicherer aufgestellt.

Das Maskottchen von der Bitcoin-Alternative Dogeverse ist Cosmo der Hund, welcher zwischen den einzelnen Chains von Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Avalanche, Base und bald auch Solana sowie weiteren hüpft. Somit soll er neue Maßstäbe im Memecoin-Sektor setzen und könnte als Pionier besonders stark profitieren. Denn meist steigen die ersten Projekte ihrer Art am steilsten, wie BTC und ETH.

Zügig konnte die Bitcoin-Alternative Dogeverse 9 Mio. USD im Presale erzielen, sodass nur noch rund 1 Mio. USD an Token übrig sind, bevor das Hardcap-Finanzierungsziel erreicht wurde, das bei 10.181.775 USD liegt. Spätestens in 38 Stunden wird der Preis erneut erhöht. Neben dem Rabatt von 1,67 % erhalten schnelle Anleger noch 120 % pro Jahr über das Staking.

5thScape

Suchen Sie einen revolutionären Zukunftsmarkt? Dann könnte VR genau die richtige Wahl sein. Denn angesichts von künstlichen Intelligenzen können die VR-Welten wesentlich schneller und überzeugender entwickelt werden. Bald kommen die Metasuits und Brain-Computer-Interfaces hinzu. Schon heute können Sie mithilfe von 5thScape in den nächsten Megatrend der Hypervisualisierung von Virtual Reality investieren.

Spätestens, wenn VR-Projekte Zugang zu Ihrem Gehirn haben, kann es kritisch werden. Schließlich wollen Sie vermutlich nicht, dass jeder alle Ihre Gedanken lesen oder sogar Neue in Ihr Gehirn schreiben kann. Genau an dieser Stelle werden dezentrale Systeme mit höherer Transparenz, dezentraler Verwaltung und größerer Sicherheit wichtig.

Mit 5thScape erhalten Sie ein diversifiziertes Investment, da es sowohl neuartige VR-Inhalte als auch VR-Geräte entwickelt. Somit soll ein holistischer Ansatz verfolgt werden, der noch realistischere VR-Erlebnisse ermöglichen soll. Schon jetzt gibt es Prototypen, Trailer und mehr, da sich das Projekt in einem fortgeschrittenerem Entwicklungszustand befindet.

Ein besonders großes Potenzial erhält es durch seine Ausrichtung als Plattform, da mithilfe von Dritten schneller, günstiger und vielseitiger entwickelt werden kann. Schnell hat der Presale der Bitcoin-Alternative 5,4 Mio. USD erzielt. Noch können die Coins 205,81 % unter dem ersten Listungspreis erworben werden.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.