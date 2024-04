General Motors: die Börse fährt gerade ab auf GM!

Aktienrückkauf und Dividendenerhöhung bei General Motors

General Motors (GM) - ISIN - US37045V1008

Kriegt GM bei Elektrofahrzeugen endlich die Kurve?

Rückblick: Die General-Motors-Aktie konnte im vergangenen Halbjahr fast 45 Prozent zulegen und orientierte sich dabei weitgehend am meist in einer Aufwärtsbewegung befindlichen 20er-EMA. Der Chart der vergangenen sechs Monaten zeigt zwei markante Gap Ups, die das Wertpapier offenhalten konnte und die positive Entwicklung fortsetzte. In den letzten Tagen sahen wir den Ansatz einer Seitwärtsrange, die sich gut für ein Breakout-Setup eignet.

General-Motors-Aktie: Chart vom 19.04.2024, Kürzel: GM Kurs: 42.37 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullsches Szenario

Oberhalb von 43 USD könte das Wertpapier erneut Schwung aufnehmen und zum Pivot-Hoch vom 4. April aufschließen.

Mögliches bärsches Szenario

Unterhalb der aktuellen Seitwärtsbewegung gibt es mit dem 50er-EMA eine weitere Unterstützungslinie, die wir für tieferliegende Long Setups nutzen könnten.

Meinung

General Motors konnte im Jahr 2023 beim Umsatz 9.64, beim Gewinn pro Aktie 19.41 Prozent zulegen. Die Kursprünge im Chart stehen im Zusammenhang mit positiven Überraschungen bei den Quartalszahlen sowie Ankündigungen Dividenden zu erhöhen und Aktien im großen Stil zurückzukaufen. Die letzte Vierteljahresmeldung war sehr solide, obwohl Streiks rund 1.3 Milliarden USD Kosten verursacht hatten. Im operativen Geschäft will der Autohersteller seine Produktionskapazitäten so erweitern, dass er 2025 eine Million Elektrofahrzeuge bauen kann.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 45.96 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 537.26 Mio. USD

Quellennachweis: https://seekingalpha.com/news/4091631-general-motors-notches-eighth-consecutive-session-of-loss, https://www.fool.com/investing/2024/02/29/is-general-motors-stock-a-buy/, https://www.wallstreet-online.de/nachricht/17745140-us-autobauer-aufwind-general-motors-q-zahlen-ueberraschen-wall-street-aktie-hebt-ab

Meine Meinung zu General Motors ist bullisch.

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 22.04.2024

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.