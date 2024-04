© Foto: adobe.stock.com



Die Veröffentlichungstermine der Quartalszahlen fallen in eine aus charttechnischer Sicht für beide Aktien durchaus als brisant zu bezeichnenden Phase.Die Quartalsberichtssaison erreicht in den kommenden Tagen auch den Ölsektor. Eine Reihe von Ölproduzenten wird die Zahlen für das 1. Quartal 2024 veröffentlichen. Hierzu zählen unter anderem auch Exxon Mobil und Chevron. Die Ölpreise liefen in den letzten Handelstagen auf einem hohen Niveau seitwärts. Preisstimulierende Faktoren - unter anderem Geopolitik - und preisbelastende Faktoren - unter anderem Dollarstärke, Entwicklung der US-Rohöllagerbestände - hielten sich mehr oder weniger die Waage. Die Situation im Ölsektor wirkt insgesamt …