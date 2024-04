Alle an der Börse fragen sich jetzt: Wie tief geht diese Aktien-Korrektur? Wir verraten, welche überraschenden Daten es gibt und ob dies die letzte Chance zum Nachkaufen ist. Um ziemlich genau jeweils 5,0 Prozent haben deutsche Aktien und US-Aktien in den vergangenen Tagen korrigiert. Weil die Märkte ihren Trend verloren haben und die hohen Niveaus nicht halten konnten, weil die Zins-Aussichten in den USA schlechter aussehen und weil der Nahost-Konflikt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...