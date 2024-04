DJ MÄRKTE ASIEN/Erholung - Li Auto nach Preissenkungen sehr schwach

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den ostasiatischen Aktienmärkten und in Australien ist am Montag Erholung angesagt. Der Schrecken über die Vergeltungsmaßnahme Israels gegen Iran vom vergangenen Freitag ist weiter abgeebbt, weil sie sehr verhalten ausgefallen ist und beide Seiten offenbar die Situation nicht weiter eskalieren wollen. Entsprechend berichten Marktteilnehmer vielerorts von Schnäppchenkäufen.

Bis auf den Index der Börse in Schanghai (-0,5%) geht es überall mit den Kursen nach oben. Dass die chinesische Notenbank die Zinsen unverändert gelassen hat, sorgt für keinen Impuls, dies war so bereits erwartet worden.

In Tokio gewinnt der Nikkei-225-Index 0,3 Prozent auf 37.193 Zähler, in Seoul beträgt das Plus 0,8 und in Sydney 0,9 Prozent. Der HSI in Hongkong ist mit einem Plus von 1,7 Prozent bislang Tagessieger. In Seoul sorgen vorläufige Exportdaten für Unterstützung. Sie zeigen für die ersten 20 März-Tage ein stabiles Wachstum.

Gegen die negative Tendenz in Schanghai können sich dort Aktien aus dem Versicherungssektor stemmen wie beispielsweise New China Life Insurance oder China Pacific Insurance. Händler vermuten dahinter, dass Peking staatlichen Medien zufolge Autoversicherungen für neue Elektrofahrzeuge erschwinglicher machen will.

In Hongkong geht es für Li Auto gegen die feste Tendenz um 6,5 Prozent nach unten. Der Autohersteller hat Preissenkungen für seine Modelle angekündigt.

In Tokio verbilligen sich Nissan Motor um 2,9 Prozent. Der Autobauer hatte am Freitag nachbörslich Geschäftszahlen präsentiert und seinen Gewinnausblick gesenkt.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.633,90 +0,9% +0,6% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 37.192,82 +0,3% +10,8% 08:00 Kospi (Seoul) 2.613,81 +0,8% -1,6% 08:00 Schanghai-Comp. 3.050,89 -0,5% +2,6% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 16.506,66 +1,7% -4,7% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.220,36 +1,4% -2,0% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.557,16 +0,6% +6,4% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:18 % YTD EUR/USD 1,0664 +0,0% 1,0660 1,0646 -3,4% EUR/JPY 165,00 +0,2% 164,70 164,36 +6,0% EUR/GBP 0,8610 -0,1% 0,8618 0,8560 -0,7% GBP/USD 1,2386 +0,1% 1,2372 1,2436 -2,7% USD/JPY 154,72 +0,1% 154,49 154,41 +9,8% USD/KRW 1.374,77 -0,3% 1.374,77 1.381,74 +5,9% USD/CNY 7,1006 0% 7,1006 7,2403 +0,0% USD/CNH 7,2517 +0,0% 7,2510 7,2517 +2,0% USD/HKD 7,8327 +0,0% 7,8322 7,8310 +0,3% AUD/USD 0,6438 +0,3% 0,6418 0,6415 -5,4% NZD/USD 0,5914 +0,4% 0,5892 0,5890 -6,4% Bitcoin BTC/USD 65.743,18 +1,5% 64.752,93 64.325,06 +51,0% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,55 83,14 -0,7% -0,59 +13,7% Brent/ICE 86,61 87,29 -0,8% -0,68 +13,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.372,58 2.392,50 -0,8% -19,92 +15,0% Silber (Spot) 28,05 28,69 -2,2% -0,64 +18,0% Platin (Spot) 937,35 936,05 +0,1% +1,30 -5,5% Kupfer-Future 4,51 4,50 +0,3% +0,02 +15,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

