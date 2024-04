Potsdam (ots) -Was lässt sich aus Konflikten des 20. Jahrhunderts für die Zukunft lernen? Multiperspektivische Lessons learned aus Militärgeschichte und Politikwissenschaft.Dieses Buch befasst sich mit der grundlegenden Frage, wie Kriege beginnen und wie sie wieder enden. Die Beiträge in diesem englischsprachigen Band basieren auf militärgeschichtlichen sowie politik- und kulturwissenschaftlichen Forschungen und bieten multiperspektivische Einblicke in Aspekte einer wechselvollen transatlantischen Geschichte. Sie reichen vom Beginn des Ersten Weltkriegs bis in die Gegenwart. Die Analyse historischer Entwicklungen kann eine wertvolle Orientierung im Umgang mit neuen Herausforderungen bieten; ganz im Sinne einer lesson learned.Angaben zum BuchHans-Peter Kriemann, From Peace to War, from War to Peace. Conflict Initiation and Termination: Implications for Policy Makers. Potsdam: ZMSBw 2024 (= Potsdamer Schriften des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, 36), 246 Seiten, 11,00 Euro, ISBN 978-3-941571-57-0, https://doi.org/10.48727/opus4-722Die Publikation steht unter diesem Link kostenlos zum Download zur Verfügung (https://opus4.kobv.de/opus4-zmsbw/frontdoor/index/index/docId/722)Pressekontakt:Major Michael GutzeitLeiter der InformationsarbeitZentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr0331 9714 400ZMSBwPressestelle@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171701/5762431