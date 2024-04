Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck ist ein großer Erfolg beim schnellen Laden von E-Lkw gelungen. Entwickler von Mercedes-Benz Trucks haben erstmals einen Prototyp des im vergangenen Jahr vorgestellten eActros 600 an einer Ladesäule mit einer Leistung von einem Megawatt (1.000 Kilowatt) im unternehmenseigenen Entwicklungs- und Versuchszentrum in Wörth am Rhein erfolgreich geladen, so das Unternehmen in einer Mitteilung.Rainer Müller-Finkeldei, Leiter Mercedes-Benz Trucks Product Engineering ...

