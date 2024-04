Nach der Drohnen- und Raketenattacke Irans vom vergangenen Wochenende hat Israel in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Schlag gegen Iran geführt. An den Börsen gaben die Kurse am Freitag entsprechend nach. Für viele Beobachter verwunderlich war dagegen die Tatsache, dass auch der jüngste Schlagabtausch kaum Auswirkungen auf die Erdölpreise hatte. Das erhöhte politische D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...