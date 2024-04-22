ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, April 22
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
|37,140,315.0000
|3.8536USD
|IE00BLRPQH01
|19 April 2024
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
|17,443,743.0000
|6.8613USD
|IE00BJXRZJ40
|19 April 2024
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
(LEI: LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
|3,078,645.0000
|3.5720 USD
|IE00BLRPRQ96
|19 April 2024
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 110 UCITS ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX1848)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
|17,487,841.0000
|4.4953 USD
|IE00BLRPRR11
|19 April 2024
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
|386,771.0000
|5.3500USD
|IE000RMSPY39
|19 April 2024
RIZE USA EN IM UCITS ETF
(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE USA EN IM UCITS ETF
|21,219,081.0000
|4.4991USD
|IE000PY7F8J9
|19 April 2024
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
(LEI: 635400MMJMD1KCNSX284)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE GL SUS INF UCITS ETF
|19,295,553.0000
|4.7967USD
|IE000QUCVEN9
|19 April 2024
ARK INNOVATION UCITS ETF
(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ07)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|ARK INNOVATION UCITS ETF
|200,000.0000
|4.3569USD
|IE000GA3D489
|19 April 2024
ARK ART INT & ROB UCITS ETF
(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|ARK ART INT&ROB UCITS ETF
|200,000.0000
|4.5577USD
|IE0003A512E4
|19 April 2024
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC07)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|ARK GENOMIC REV UCITS ETF
|200,000.0000
|4.3314USD
|IE000O5M6XO1
|19 April 2024