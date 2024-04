Der DAX (WKN: 846900) bleibt auf dem absteigenden Ast. In der abgelaufenen Woche büßte das größte deutsche Börsenbarometer knapp 200 Punkte ein und schloss -1,04% tiefer mit 17.737 Punkten. Gehen die Korrekturen weiter? Das wird sicherlich auch von den Zahlen der DAX-Konzerne SAP, Deutsche Börse, Symrise, BASF, Airbus und Deutsche Bank abhängen. Zum Wochenauftakt tendierte der DAX zunächst noch höher, kam am Dienstag nach schwachen Vorgaben aus New ...

