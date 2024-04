Meme Coins: Mit dieser Methode macht ein Trader in 24 Stunden 10 Millionen Dollar

Am Kryptomarkt kehrt zunehmend Optimismus zurück. Der Bitcoin-Kurs hat die 66.000 Dollar Marke überschritten und viele Analysten sind der Meinung, dass die Korrekturphase, zu der es unmittelbar vor und nach dem Halving meist kommt, bereits vorüber ist und nun ein deutlicher Anstieg zu erwarten sei. In diesem Aufwärtstrend zeigen sich insbesondere Meme Coins als potenzielle Gewinner, wie die jüngsten Kurssteigerungen am Sonntag bestätigen. Allein BONK ist gestern schon um mehr als 40 % gestiegen und im ganzen ersten Quartal waren auch Meme Coins die Top Performer. Das wahre Potenzial für hohe Gewinne liegt jedoch nicht bei den bereits etablierten Coins, deren Marktkapitalisierung die Milliarden Dollar Marke schon überschritten hat. Vielmehr bieten neu eingeführte Meme Coins Chancen auf extrem hohe Gewinne in kürzester Zeit, wie das folgende Beispiel eindrucksvoll belegt.

10.000 % Rendite an einem Tag

Ein Trader erzielte innerhalb eines Tages einen Gewinn von 10 Millionen Dollar, indem er direkt beim Launch und der ersten Liquiditätszuführung des GUMMY Coins investierte. Während der Einsatz von Sniping-Bots, um möglichst frühzeitig in neue Coins zu investieren, üblich ist, wird in diesem Fall von einem Insider ausgegangen. Die für den Kauf benötigten SOL wurden nur Minuten vor dem Kauf auf die Wallet überwiesen. Unabhängig von der Herkunft der Mittel, der Wert der anfänglich für etwa 10.000 Dollar erworbenen GUMMY-Tokens stieg innerhalb eines Tages auf über 10 Millionen Dollar.

Sniper or insider?



This guy turned $9,770 into $10M in just 1 day, a gain of 1,025x!



12 minutes before $GUMMY was deployed, this guy withdrew 65.23 $SOL from MEXC.



Then spent 64.5 $SOL($9,769) to buy 97.36M $GUMMY in the same block where the $GUMMY deployer added liquidity.… pic.twitter.com/a9VDyPDQAI - Lookonchain (@lookonchain) April 21, 2024

Solche Erfolgsgeschichten häufen sich inzwischen wieder, da die Meme Coin Season in vollem Gange ist. Trotz des hohen Risikos zu Beginn, bedingt durch die Gefahr von Betrugsversuchen wie Rug Pulls, kommen fast täglich neue Coins auf den Markt, bei denen sich ein früher Einstieg lohnen kann. Renditen von über 10.000 % sind keine Seltenheit, sofern man früh genug investiert. Analysten prognostizieren beispielsweise für den Dogeverse eine baldige Kursexplosion, die ähnlich lukrative Möglichkeiten bieten könnte.

Jetzt mehr über Dogeverse erfahren.

Ähnliche Gewinne mit Dogeverse möglich?

Beim neuen Meme Coin $DOGEVERSE scheinen die Entwickler ambitionierte Ziele zu verfolgen. Der Coin ist bereits auf mehreren bedeutenden Blockchains wie Ethereum, Base, Avalanche, BSC und Polygon verfügbar, und eine Expansion auf Solana ist ebenfalls geplant. Durch diesen Multi-Chain-Launch wird nicht nur eine breitere Käuferschaft angesprochen, sondern auch das Vertrauen der Investoren gestärkt, die in $DOGEVERSE großes Potenzial sehen. Aktuell befindet sich $DOGEVERSE noch in der Vorverkaufsphase, was eine einmalige Chance bietet, von Beginn an bei einem Coin dabei zu sein, der Milliarden Dollar Potenzial hat.

(Dogeverse Token-Vorverkauf - Quelle: Dogeverse Website)

In den ersten drei Wochen nach Launch wurden Dogeverse-Token im Wert von fast 10 Millionen Dollar verkauft, was die Annahme untermauert, dass dieser Coin das Potenzial hat, sich um das Hundertfache zu steigern. Neben dem Multi Chain Start bietet $DOGEVERSE auch eine Staking-Funktion, bei der die jährliche Rendite (APY) von der Größe des Staking Pools abhängt.

Besuchen Sie jetzt die DOGEVERSE Website.

Die Rendite passt sich dynamisch an, sodass vor allem frühzeitige Teilnehmer am Staking Pool signifikante Gewinne in Form von zusätzlichen Token erzielen können. Aktuell liegt die APY bei 118 % und es wird erwartet, dass dieser Wert langfristig im hohen zweistelligen Bereich bleibt, da bereits zu Beginn 10 % des Gesamtangebots der Token für Staking Rewards reserviert wurden.

(Dogeverse Tokenomics Quelle: Dogeverse Website)

Die hohe Staking-Rendite hat dazu geführt, dass bereits über 13 Milliarden im Presale verkaufte Token in den Staking Pool eingezahlt wurden. Dies verringert das Angebot an frei handelbaren Token zum Zeitpunkt des Launches, da gestakte Token mindestens eine Woche nach dem Börsengang gesperrt bleiben. Aufgrund der starken Nachfrage und des hohen Anteils an gestakten Token prognostizieren Analysten, dass der $DOGEVERSE-Kurs schon kurz nach dem Start um ein Vielfaches steigen könnte. Schon während des Vorverkaufs wird der Preis mehrfach angehoben, wodurch sich für frühe Käufer bereits ein Buchgewinn ergibt.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $DOGEVERSE im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.