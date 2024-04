Seit Jahresanfang haben die Aixtron-Papiere mehr als 40 Prozent an Wert verloren. Am vergangenen Mittwoch sind die Papiere mit 21,29 Euro dabei auf den tiefsten Stand seit Sommer 2022 abgesackt. Ob sich die Aktie nun nachhaltig erholen kann, werden die Zahlen zum ersten Quartal zeigen, die am Donnerstag (25. April) zur Veröffentlichung stehen. Das wird erwartet.

