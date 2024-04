The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.04.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.04.2024ISIN NameXS1435229460 PVH CORP. 16/24 REGSPL0000111191 POLEN 18-24XS1985806600 TORON.DOM.BK 19/24 MTNXS1578203462 TURK.IS BK 17/24 MTN REGSPTBSRIOE0024 BANCO SANT.TO. 17/24 MTNXS1061711575 AEGON 14/44 MTN FLRXS1061043011 OCP S.A. 14/24CH0240109774 ENGADINER KR.WKE 14-24DE000A1YDAZ7 CLEAN LOGISTICS SE NA ONLU0121930688 ALP.PB.-AUSA R INVESTMENTUS06051GKS74 BK AMERICA 22/25 FLRDE000LB32Z07 LBBW FZA 22/24DE000DW6C334 DZ BANK IS.A2058DE000LB2BQR7 LBBW FZA 22/24