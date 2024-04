The following instruments on XETRA do have their first trading 22.04.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.04.2024Aktien1 US2363632066 Danske Bank A/S ADR2 US4230081014 Heineken Holding N.V. ADR3 US4481031015 Husqvarna AB ADR4 JE00BQ7X4L23 Murano Global Investments Ltd.5 US78445W3060 SMC Corp. ADR6 US94858P2092 Weg S.A. ADR7 CA11222U2011 Brompton Energy Split Corp.8 CA53804B1022 Live Energy Minerals Corp.9 CA3807192032 Gold79 Mines Ltd.Anleihen1 XS2809271047 General Mills Inc.2 XS2798085416 Hyundai Card Co. Ltd.3 XS2809217263 Lorca Telecom Bondco S.A.4 USP01012CF16 El Salvador, Republik5 DE000A3LXSR7 JAB Holdings B.V.6 NO0013168005 Karlsberg Brauerei GmbH7 BE6351290216 Lonza Finance International N.V.8 FR0128379445 Frankreich, Republik9 CH1213603926 Sustainable Capital PLC10 ES0200002121 Adif - Alta Velocidad11 IT0005593212 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.12 US174610BG97 Citizens Financial Group Inc.13 XS2808453455 Drax Finco PLC14 USU4328RAK06 Hilton Domestic Operating Company Inc.15 DE000A383C84 ProCredit Holding AG16 US780082AR49 Royal Bank of Canada17 USU87300AD85 Tutor Perini Corp.18 XS2806449190 Boels Topholding B.V.19 XS2809270072 General Mills Inc.