Für die angeschlagenen Aktienmärkte dürfte es auch in der neuen Woche nicht einfach werden. Die geopolitischen Risiken im Nahen Osten bleiben genauso ein Thema, wie das Zins-Dilemma in den USA. Doch der kräftige geopolitische Gegenwind an den Märkten könnte etwas nachlassen, wenn sich die Anzeichen verdichten, dass der Iran auf eine Reaktion auf den Angriff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...