DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AT SECURITIES 17/UND. FLR XS1634523754 23.04.2024 HZE/EOT
AROUNDTOWN 19/UND. FLR XS2017788592 23.04.2024 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AT SECURITIES 17/UND. FLR XS1634523754 23.04.2024 HZE/EOT
AROUNDTOWN 19/UND. FLR XS2017788592 23.04.2024 HZE/EOT