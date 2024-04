Diese drei Meme-Coins könnten 2024 die Top 100 erreichen

Im April 2024 sehen wir weiterhin eine starke Zunahme der Präsenz von Meme-Coins in den Top 100 des Kryptomarkts. Diese humorvollen und oft viralen Kryptowährungen haben an Popularität und Akzeptanz gewonnen, was sich in ihrer verstärkten Marktkapitalisierung widerspiegelt. Die steigende Beliebtheit unter Investoren zeigt, dass Meme-Coins mehr als nur eine kurzfristige Erscheinung sind und sich zu einer ernstzunehmenden Anlageklasse innerhalb des Krypto-Spaces entwickelt haben.

Neben Dogecoin, Shiba Inu oder Pepe gibt es mittlerweile eben auch Bonk, Dogwifhat oder Floki, die sich zuletzt einen Platz unter den 100 wertvollsten Kryptowährungen verdienten.

Dennoch ist es spannender, jene Coins zu identifizieren, die zukünftig in den Top 100 notieren könnten. Mit ihrer momentan geringeren Marktkapitalisierung bieten diese Coins beträchtliches Aufwärtspotenzial, was Investoren die Möglichkeit bietet, von signifikanten Wertsteigerungen zu profitieren, sobald sie an Bekanntheit gewinnen. Wir haben drei heiße Kandidaten identifiziert:

Dogeverse (DOGEVERSE)

Dogeverse präsentiert sich als innovative Herausforderung für klassische Meme-Coins und hebt sich besonders durch sein fortschrittliches Multichain-Konzept ab. Die Integration mehrerer wichtiger Blockchains wie Ethereum, BNB Chain, Polygon, Avalanche sowie die zukünftig geplanten Netzwerke Base und Solana erlaubt es Dogeverse, eine breite Basis von Nutzern zu erreichen und bietet das Potenzial für eine signifikante Wertsteigerung. Investoren, die auf verschiedenen Plattformen handeln möchten, finden in Dogeverse eine leicht zugängliche und intuitive Möglichkeit zur Beteiligung.

Der kürzlich gestartete und bereits erfolgreiche Presale, der geschickt eine Woche vor dem Dogecoin-Day angesetzt wurde, konnte in kürzester Zeit über 9 Millionen US-Dollar mobilisieren. Dieser Erfolg unterstreicht die starke Marktresonanz auf den ersten weltweiten Multi-Chain-Doge-Meme-Coin und zeigt die viralen Kräfte des Projekts auf. Denn die Community agiert bereits jetzt leidenschaftlich.

Zum Dogeverse Presale

Durch hohe Anfangsrenditen beim Staking, die aktuell über 120 Prozent liegen, sowie eine präzise Roadmap, geplante Börsenlistungen und ausgedehnte Marketingkampagnen, positioniert sich Dogeverse als verlockende Investitionsmöglichkeit. Mit einem bevorstehenden Preisanstieg in nur 24 Stunden bietet sich Investoren die Gelegenheit, frühzeitig einzusteigen und von potenziellen Wertsteigerungen zu profitieren. Denn Buchgewinne steigen kontinuierlich und senken das Risiko beim öffentlichen Handelsstart.

Zum Dogeverse Presale

Brett (BRETT)

Brett (BRETT), der führende Meme-Coin auf Coinbases Layer-2-Netzwerk Base, zieht aufgrund der jüngsten Steigerung der Handelsaktivitäten auf dieser Plattform erhebliches Interesse auf sich. Denn Base folgte auf Solana und erzeugte einen regelrechten Hype. Damit spricht Brett besonders Investoren an, die bereit sind, höhere Risiken einzugehen und ein stärkeres Exposure zu Base aufzubauen.

Durch seine Position als marktführender Meme-Coin auf Base könnte Brett von einem Zustrom neuer Nutzer profitieren und möglicherweise als eines der ersten Projekte für ein Listing auf Coinbase in Frage kommen. Denn die Verbindung von Base und Coinbase ist klar - Brett ist hier heißer Kandidat. Ein solches Listing würde aufgrund der großen Nutzerbasis von Coinbase wahrscheinlich zu einem erheblichen Preisanstieg führen. Für Anleger, die in Meme-Coins auf der Base-Chain investieren möchten, stellt Brett wohl die sicherste Option dar.

Slothana (SLOTH)

Im Solana-Ökosystem, das besonders bei spekulativen Händlern beliebt bleibt, zeichnet sich Slothana als ein heißer Meme-Coin ab. Slothana basiert auf einem einfachen, aber ansprechenden Konzept: Investoren senden Solana an eine bestimmte Wallet-Adresse und erhalten im Gegenzug Slothana-Token, wobei jedes Solana-Token mit 10.000 Slothana-Token belohnt wird. SLERF machte diesen viralen Trend salonfähig, immer noch hypen Meme-Coins auf Solana.

Zum Slothana Presale

Dieses Modell hat Slothana bereits ein Kapital von über 10 Millionen US-Dollar eingebracht und eine Gemeinschaft von rund 20.000 Mitgliedern aufgebaut. Die Beliebtheit des Send-to-Presale-Ansatzes zeigt sich also auch bei SLOTH. Nach Abschluss des Presales in rund einer Woche erhalten die Teilnehmer ihre Tokens automatisch auf ihre Wallets überwiesen. Letzte Chance also auf eine Teilnahme am Airdrop!

Angesichts der bevorstehenden, ablaufenden Frist für den offiziellen Verkaufsstart ist es wahrscheinlich, dass Slothana seine Position als eines der begehrtesten Meme-Coins innerhalb des Solana-Netzwerks festigen wird. Die wachsende Viralität und eine starke Community unterstützen das Potenzial von SLOTH, Interessierte sollten die Entwicklungen genau verfolgen, um rechtzeitig zu partizipieren.

Zum Slothana Presale

