Linz (www.anleihencheck.de) - In der Eurozone nimmt die Hoffnung auf leichte Besserung der aktuellen Wirtschaftslage zu, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der deutsche ifo Geschäftsklimaindex sollte am Mittwoch dies bestätigen. Ein Blick auf die USA zeige, dass hier permanent gute Daten und Nachrichten von der Wirtschaft kommen würden. Dies wirke sich inzwischen auch preistreibend aus - die Inflationsrate sei in diesem Jahr von 3,1% auf 3,5% gestiegen. Im Gegenzug nähern wir uns in der Eurozone dem Zielwert von 2,0% an, so Oberbank. Somit sei die Europäische Zentralbank in Zugzwang, den Leitzinssatz schon im Juni zu senken, während in der US Notenbank auf Grund der guten Wirtschaftslage Zinssenkungen vom Tisch seien und sogar ein Zinsschritt nach oben nicht mehr explizit ausgeschlossen werde. ...

