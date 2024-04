München (www.anleihencheck.de) - Die überraschende Zinssenkung der Schweizerischen Notenbank (SNB) bestärkte die Anleger in ihrer Erwartung, dass die weltweite Lockerung der Geldpolitik im Sommer beginnen dürfte, so die Analysten der Bank Vontobel Europe AG.Folglich würden sie es nun für wahrscheinlicher halten, dass die Europäische Zentralbank (EZB) im Juni nachziehen werde, gefolgt von der US-Notenbank FED und der Bank of England (BoE). Diese Aussichten hätten den Anleihenmärkten nach der jüngsten FED-Sitzung Auftrieb verliehen. ...

