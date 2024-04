Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Risk off, risk on, der Freitagmorgen war geprägt von Volatilität, so die Analysten der Helaba.Letztlich hätten sich die Veränderungen an den Finanzmärkten aber in Grenzen gehalten, weil der begrenzte israelische Drohnenangriff auf Ziele im Iran wohl keine vollständige Drehung der Eskalationsspirale mit sich gebracht habe. Die Akteure müssten aber jederzeit mit einem neuen Impuls rechnen und Wachsamkeit sei das Gebot der Stunde. ...

