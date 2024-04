VinFast ebnet für seine künftigen Elektroauto-Kunden in Deutschland und Frankreich den Zugang zu 1.200 Servicezentren von Mobivia. Dadurch will der vietnamesische E-Auto-Hersteller die Verfügbarkeit von Werkstatt- und Zubehördienstleistungen in beiden Ländern gewährleisten - und so Vertrauen gewinnen. Basis der neuen Zusammenarbeit ist eine frisch unterzeichnete Kooperationsvereinbarung zwischen VinFast und Mobivia. Demnach soll der in Nähe von Lille ...

