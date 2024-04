Tesla hat in wichtigen Märkten seine Preise gesenkt. In Deutschland wurde der Preis für beide Varianten des Model 3 um 2.000 Euro gesenkt. Auch in China sind Tesla-Modelle umgerechnet um etwa 2.000 Dollar günstiger geworden - nachdem es am Wochenende bereits in den USA eine Preissenkung gab. Zunächst aber nach Deutschland: Hier wurde der Einstiegspreis für das Model 3 mit Hinterradantrieb und LFP-Batterie auf 40.990 Euro gesenkt. Damit wächst die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...