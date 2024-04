Puma will im Wettbewerb mit seinen mächtigen Konkurrenten Adidas und Nike aufholen. Vorstandschef Arne Freundt gab gegenüber der "Welt am Sonntag" seine ambitionierten Pläne bekannt. Die Aktie profitiert zum Wochenstart deutlich. Markant in dieser Strategie ist die Eröffnung eines Design- und Entwicklungszentrums in Hollywood, ein Schritt, der darauf abzielt, die Marktpräsenz in den USA deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...