Die Berichtssaison steht vor der Tür und diese zwölf Aktien haben laut den Experten von Morgan Stanley das Potenzial Anleger zu überraschen, was dementsprechend kurzfristiges Kurspotenzial bedeutet. Die Berichtsaison ist in der vergangenen Woche mit den ersten Ergebnissen amerikanischer Unternehmen wie Netflix und Co. an den Start gegangen. Bevor es allerdings in die wirklich heiße Phase geht, hat Morgan Stanley eine Studie publiziert, auf die sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...