Die Bayer-Aktie klettert am Montagmorgen mit einem Plus von über vier Prozent an die DAX-Spitze. Eine positive Analysteneinschätzung von JPMorgan treibt den Kurs. Analyst Richard Vosser erwartet solide Quartalszahlen. JPMorgan hat seine Einschätzung für die Bayer-Aktie erneut mit "Neutral" und einem Kursziel von 34 Euro bestätigt. Ein wesentliches Element, das nach Einschätzung von Analyst Richard ...

