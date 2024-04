EQS-Ad-hoc: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

Geschäftsführer-Anstellungsverträge mit Thomas Treß und Carsten Cramer bis zum 30. Juni 2027 verlängert - Lars Ricken wird zum Geschäftsführer "Sport" bestellt



22.04.2024 / 10:29 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der Präsidialausschuss des Beirates der Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH hat unter Vorsitz des Präsidenten des Ballspielvereins Borussia 09. e.V. Dortmund, Herrn Dr. Reinhold Lunow, nachfolgendes beschlossen:



1.

Der ursprünglich am 30.06.2025 auslaufende Geschäftsführer-Anstellungsvertrag mit dem Geschäftsführer Thomas Treß wird vorzeitig bis zum 30.06.2027 verlängert. Thomas Treß wird auch weiterhin für die Unternehmens- und Geschäftsbereiche "Finanzen, Organisation und Recht & Investor Relations" verantwortlich sein.



2.

Der ursprünglich am 30.06.2025 auslaufende Geschäftsführer-Anstellungsvertrag mit dem Geschäftsführer Carsten Cramer wird vorzeitig bis zum 30.06.2027 verlängert. Carsten Cramer wird auch weiterhin für die Unternehmens- und Geschäftsbereiche "Vertrieb & Marketing, Internationalisierung und Digitalisierung" verantwortlich sein.



3.

Lars Ricken wird als weiterer Geschäftsführer mit Wirkung zum 1. Mai 2024 bestellt. Sein Geschäftsführer-Anstellungsvertrag wird eine Laufzeit bis zum 30.06.2027 vorsehen. Lars Ricken wird gesamtvertretungsberechtigt und künftig für den Unternehmens- und Geschäftsbereich "Sport" verantwortlich sein.



Dortmund, 22. April 2024



Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH Kontakt:

Dr. Robin Steden

Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations



Ende der Insiderinformation



22.04.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com