Eindhoven (ots) -Was für viele der Schlüssel zum erfolgreichen Unternehmenswachstum ist, bleibt für einige noch unentdecktes Neuland: die Digitalisierung und zunehmend auch die Künstliche Intelligenz (KI). Mit einem neuen Suchmaschinen-Feature (https://blog.google/products/search/generative-ai-search/) präsentiert Google nun ein neues KI-Tool, das Unternehmen unbedingt beachten sollten. Denn wer die automatisierten Vorteile weiterhin nicht für sich nutzt, verpasst enorme Chancen und wird bald von seiner Konkurrenz überholt. Jousef Murad, Geschäftsführer von APEX Consulting (http://theapexconsulting.com), hat dieses Problem erkannt und setzt sich dafür ein, Unternehmen bei der Einführung automatisierter und digitaler Marketing- und Vertriebsstrategien zu unterstützen. Hier erfahren Sie, was es mit Google Search Generative Engine auf sich hat und wie Sie KI für sich nutzen können.Die neuesten Fortschritte in der künstlichen Intelligenz haben einen großen Einfluss auf verschiedene Branchen, besonders im Marketing. Im Jahr 2023 wurde auf der Google I/O-Veranstaltung (https://www.youtube.com/watch?v=1XbweREYQMo) ein wichtiger Schritt gemacht, als Google erstmals generative KI-Konzepte in den Suchergebnissen vorstellte. Diese Innovation zeigt sich im neuen Suchmaschinen-Feature SGE (Search Generative Experience), das die Suchfunktion durch KI-Optimierung revolutionieren soll. Für Marketingexperten bedeutet das eine grundlegende Veränderung: Die Art und Weise, wie Verbraucher nach Informationen suchen und diese finden, ändert sich, was eine Anpassung ihrer Marketingstrategien erfordert. "Marketer müssen ihre KPIs und Strategien neu bewerten, da herkömmliche Methoden wie SEO ein wenig an Bedeutung verlieren werden, während SGE-Antworten herkömmlichen Suchergebnissen immer mehr den Rang ablaufen - das Stichwort lautet GEO (Generative Engine Optimization) oder GAIO (Generative AI Optimization)", erklärt Jousef Murad von APEX Consulting. "Wer sich den Neuerungen unserer Zeit nicht rechtzeitig anpasst, wird nicht nur schnell den Anschluss, sondern auch im Kampf um den Traffic gegen die Konkurrenz erst auf Google und dann auf weiteren Kanälen verlieren.""Mit einem professionellen Experten an der Seite schaffen es Unternehmen aber, auf dem heutigen Markt hervorzustechen und die digitalen Neuheiten für sich zu nutzen, anstatt von ihnen verdrängt zu werden", fügt er hinzu. Jousef Murad hat sich mit APEX Consulting darauf spezialisiert, Experten, Geschäftsführern, Agenturen und Dienstleistern im Bereich Marketing und Vertrieb besonders bei der erfolgreichen Vermarktung hochpreisiger Angebote und Services zu unterstützen. Dank ihrer strategischen Marketingkonzepte, digitalem Know-how und professionellen Vertriebsprozessen bringt APEX Consulting ihre Kunden auf Erfolgskurs: In kürzester Zeit können sie durch die Zusammenarbeit mehr Leads generieren und dadurch ihren Monatsumsatz drastisch skalieren. Außerdem ist das Expertenteam stets auf dem neuesten Stand der digitalen Innovationen und klärt seine Kunden über diese auf.Googles Search Generative Engine: Eine neue Ära der Künstlichen Intelligenz im MarketingDie ersten Beta-Tester haben bereits Zugang zur neuen Suchmaschinenfunktion von Google, bekannt als SGE, erhalten. Die ersten Rückmeldungen waren unterschiedlich: Im Vergleich zu anderen KI-Neuerscheinungen zur gleichen Zeit schnitt SGE in Bezug auf Genauigkeit und Vermeidung von Falschinformationen gut ab. Insbesondere bei rein informativen Anfragen erwies sich SGE als zeitsparend, da Nutzer nicht mehrere Links durchsuchen mussten, um an die gewünschten Informationen zu gelangen. Doch in den ersten Wochen variierte die Häufigkeit, mit der SGE automatisch aktiviert wurde, erheblich. Auch die Antworten von SGE waren nicht immer konsistent, da dieselbe Anfrage unterschiedliche Ergebnisse lieferte. Trotz dieser Unbeständigkeit plant Google, SGE nach Abschluss der Beta-Phase bald offiziell einzuführen, obwohl noch Fragen bezüglich Kosten, rechtlicher Aspekte und Monetarisierung offen sind.So oder so müssen sich Marketingunternehmen jetzt an SGE anpassen: Im Marketing wird häufig der Begriff "Marketing-Funnel" genutzt, um den Weg zu beschreiben, den ein Kunde von der ersten Bekanntschaft mit einer Marke bis hin zum Kauf und der Bindung an die Marke zurücklegt. "Die neuen Technologien wie SGE verändern diese Reise: Jetzt geht es darum, angepasste Inhalte und Strategien zu verwenden, um Menschen auf jeder Stufe des Weges anzusprechen und eventuell auch bald in Tools wie Perplexity oder ChatGPT zu via Generative AI Optimization (GAIO) zu erscheinen", erklärt Jousef Murad. "Früher lag der Fokus auf Keywords, doch jetzt, da viele Fragen bereits durch SGE beantwortet werden, müssen wir uns darauf konzentrieren, Inhalte zu erstellen, die Menschen dazu bringen, sich näher mit der Marke zu beschäftigen und dadurch etwas zu kaufen." Um den potenziellen Rückgang des organischen Traffics durch die Einführung von SGE zu umgehen oder zumindest abzumildern, können Marketer verschiedene Strategien anwenden. Doch welche sind das im Detail?1. Anpassung der SEO-StrategienSuchmaschinen bevorzugen hochwertige Inhalte, die direkt auf Kundenanfragen eingehen, umso wichtiger ist es, seine Inhalte entsprechend aufzubereiten. Die Generative AI Optimization (GAIO) ist eine neue Marketingdisziplin, ähnlich der Suchmaschinenoptimierung, die sicherstellt, dass Marken und Produkte in weitverbreiteten Großsprachmodellen wie ChatGPT, Bing Chat und Google Bard prominent vertreten sind. Das ist wichtig, da diese Modelle zukünftige Kaufentscheidungen beeinflussen können.2. Ausbau der MarkeDie Stärkung der Markenidentität und -bekanntheit trägt dazu bei, dass Nutzer direkt nach der Marke suchen, anstatt allgemeine Suchbegriffe zu verwenden, die von SGE beantwortet werden und somit weg vom eigenen Unternehmen führen könnten.3. Diversifizierung der Traffic-QuellenMarketer sollten nicht ausschließlich auf organischen Suchtraffic setzen. Die Diversifizierung der Traffic-Quellen, beispielsweise durch Social Media, E-Mail-Marketing, Influencer-Kooperationen und bezahlter Werbung kann die Abhängigkeit von Suchmaschinen verringern.4. Optimierung für Voice Search (Voice Search SEO)Da immer mehr Suchanfragen über Sprachassistenten erfolgen, sollten Marketer ihre Inhalte auch für Voice Search optimieren, um in diesem wachsenden Segment sichtbar zu bleiben.5. Fokus auf Nutzererfahrung (UX)Wer seinen Nutzern eine angenehme Nutzererfahrung bietet, erhöht im Schnitt die Besuchsdauer und die Interaktionsraten, was wiederum die SEO-Leistung verbessert und die Chancen erhöht, in SGE-Ergebnissen berücksichtigt zu werden.6. Einsatz von Video-ContentDa Videos zunehmend an Bedeutung gewinnen, sollten Marketer in hochwertigen Video-Content investieren, der sowohl auf ihrer eigenen Website als auch auf Plattformen wie YouTube (der zweitgrößten Suchmaschine) geteilt werden kann.7. Lokale WerbemaßnahmenFür Unternehmen kann bezahlte Werbung eine effektive Strategie sein, um Sichtbarkeit zu erlangen und die Konvertierungsrate zu steigern, unabhängig von den Änderungen in der allgemeinen Suchmaschinenlandschaft. Bezahlte Werbung (PPC) ist für Unternehmen ein zentraler Hebel, um ihre Sichtbarkeit in der digitalen Landschaft zu erhöhen und mehr Besucher sowohl online als auch vor Ort zu gewinnen.8. Community-AufbauDas Schaffen einer engagierten Community auf Facebook und/oder LinkedIn um die Marke kann direkten Traffic generieren und die Abhängigkeit von Suchmaschinen verringern.FazitLetztlich kommt es auf die richtige Kommunikation an: Alle Beteiligten in einem Unternehmen müssen über die bevorstehenden Veränderungen informiert werden, und rechtzeitig geschult werden, um Überraschungen und Probleme in der Datenanalyse und Berichterstattung zu vermeiden, sowie den Anschluss an neue Technologien nicht zu verpassen. "Wir befinden uns in einer digitalen Renaissance. Trotz aller Unsicherheiten bietet dieser Wandel nämlich auch eine Chance für Marketer, die sich auf die Bedürfnisse der Nutzer konzentrieren und bereit sind, ihre Strategien anzupassen", so der Marketingexperte Jousef Murad. "Auch wenn sich die Landschaft des Suchmaschinenmarketings verändern mag, bleibt die Notwendigkeit bestehen, mit modernen Marketingmethoden sichtbar und relevant zu bleiben, und der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein."Sie wollen auf dem neuesten Stand der Digitalisierung sein, mit Ihrem Unternehmen wachsen und sich langfristig gegen Ihre Mitbewerber durchsetzen? Dann melden Sie sich bei Jousef Murad von APEX Consulting (https://theapexconsulting.com/) und buchen Sie ein kostenloses Erstgespräch!Pressekontakt:Jousef MuradEmail: support@jousefmurad.comWebseite: https://theapexconsulting.com/Original-Content von: APEX Consulting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174510/5762601