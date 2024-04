Innovation in der Industrie: Das will und muss die Hannover Messe bringen. Entsprechende Erwartungen haben auch führende Politiker:innen wie Bundeskanzler Olaf Scholz. Welche Themen der Zukunft werden an den fünf Tagen bespielt? Rockmusik dröhnte durch die Halle, es wurde gehämmert, Menschen schleppten Pakete: Der Aufbau war noch in vollem Gange, als am Sonntag, dem 21. April 2024, die ersten Pressevertreter:innen über die Hannover Messe geführt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...