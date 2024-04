Spanien hat einen wichtigen Investor für seine Autoindustrie gewonnen: Der in Europa bislang weitgehend unbekannte Autohersteller Chery wird zusammen mit dem spanischen Autohersteller Ebro-EV Motors in einem Werk in Barcelona Elektroautos produzieren. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez sieht in der Partnerschaft von Chery und Ebro-EV Motors ein "Symbol" für die Reindustrialisierung von Katalonien und ganz Spanien. Damit kehrt Leben in ...

