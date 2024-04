Daimler Truck hat in der Entwicklung der Elektromobilität für schwere Nutzfahrzeuge einen wesentlichen Fortschritt erzielt. Die Aktie steckt jedoch weiter in ihrem Konsolidierungsmodus fest. Im Entwicklungs- und Versuchszentrum in Wörth am Rhein konnte der Prototyp eActros 600 an einer Hochleistungs-Ladesäule mit einer Ladeleistung von einem Megawatt (1.000 kW) geladen werden. Dieser Fortschritt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...