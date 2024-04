NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schott Pharma von 34,30 auf 36,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Es werde wohl noch ein Quartal dauern, bis Unsicherheiten hinsichtlich eines Endes des belastenden Lagerbestandsabbaus auf Kundenseite vorbei seien, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu Schott Pharma und dem Wettbewerber Gerresheimer. Langfristig sehe es aber weiterhin gut aus, da neue Medikamente zunehmend hochwertige Verpackungen bräuchten./mis/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2024 / 00:55 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2024 / 00:55 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A3ENQ51

Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Wenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten. Hier klicken