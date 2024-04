DAX startet freundlich. Bitcoin-Halving beflügelt Miner-Aktien

Zu Handelsbeginn bügelte der DAX® die Verluste vom Freitag zunächst wieder aus. Im weiteren Verlauf bröckelten die anfänglichen Gewinne jedoch. Gleichzeitig gab der Volatilitätsindex des DAX®, der VDAX® new, deutlich nach. Einige Bullen nutzten die Konsolidierung seit Monatsbeginn, um günstig Posititionen aufzubauen. Zudem deutet sich aktuell keine weitere Eskalation der Krise im Nahen Osten an. Damit können sich die Investoren auf die in diese Woche anstehen Inflations -und Untenehmenszahlen fokussieren.

Unternehmen im Fokus

Bayer setzte sich anfangs mit einem deutlichen Kursplus an die Spitze des DAX® und durchbricht den im April gebildeten kurzfristigen Abwärtstrend. Der Gesundheitskonzern Fresenius setzte die Erholung der zurückliegenden Tage anfangs fort und nimmt Kurs auf die 200-Tage-Durchschnittslinie bei EUR 38,70. Henkel deutet mögliche Zukäufe an. Puma hat ein Design- und Entwicklungszentrum in Hollywood eröffnet. Der Sportartikelkonzern will in den USA überdurchschnittlich wachsen und die Lücke zu Konkurrenten wie Adidas und Nike verkleinern. Immobilienaktien wie Aroundtown, LEG Immobilien und Vonovia schüttelten anfangs die hohen Zinsen ab und starteten mit Pluszeichen in den Handelstag. Beim Bitcoin ist das Halving erfolgt. Der Bitcoin-Kurs hat bisher kaum darauf reagiert. Bitcoin-Miner wie Cleanspark, Marathon Digital und Riot Platforms starteten mit teil kräftigen Kursaufschlägen in den Handel.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 17.903/18.134/18.219 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.398/17.600/17.652/17.742 Punkte

Der DAX® eröffnete mit einem Gap nach oben und testete kurzzeitig die obere Begrenzung des Abwärtstrendkanals. Im weiteren Verlauf prallte der Index an dieser Marke nach unten ab und stabilisierte sich zunächst im Bereich von 17.760 Punkten. Zwischen 17.652 und 17.742 Punkten findet der Leitindex eine breite Unterstützungszone. Solange sie nicht verletzt wird, besteht die Chance auf eine Gegenbewegung bis 17.903 Punkten. Eine nachhaltige Erholung deutet sich jedoch frühestens oberhalb dieser Marke an.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 20.03.2024 - 22.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 23.04.2019 - 22.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 13.500)/100 = 125 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 89,79* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HD3CSL 117,61** 21.500 13.500 26.000 20.12.2024

* max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 125 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.04.2024; 10:15 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 11,58 14.198,757652 15.973,602359 5 Open End DAX® HC3TKM 7,95 15.973,055659 16.861,157554 10 Open End DAX® HC01HJ 9,96 16.564,488328 17.155,840561 15 Open End DAX® HC8E7T 3,24 17.037,634463 17.392,01726 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.04.2024; 10:15 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HD48C1 11,79 21.287,202489 19.513,978522 -5 Open End DAX® HD48BZ 13,52 19.512,904482 18.625,067328 -10 Open End DAX® HD48C2 16,78 18.625,755478 18.182,462498 -20 Open End DAX® HD3RLV 8,36 18.448,325678 18.094,117825 -25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.04.2024; 10:15 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.