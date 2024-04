Unternehmen bringt biologisch hergestellte LYCRA®-Faser mit QIRA® in großem Maßstab auf den Markt

The LYCRA Company, ein weltweit führender Anbieter von nachhaltigen Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegebranche, hat zum Tag der Erde eine integrierte Medienkampagne gestartet, die die bevorstehende Markteinführung der aus QIRA® hergestellten LYCRA® Faser bewirbt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240422303781/de/

The LYCRA Company launches innovative campaign on Earth Day to highlight the company's plans to bring bio-derived LYCRA® fiber made with QIRA® to market at scale. (Photo: Business Wire)

Diese nachhaltige Faserlösung wird Anfang 2025 verfügbar sein und ist das Ergebnis einer einzigartigen Zusammenarbeit mit Qore®, dem Hersteller von QIRA®, einem Hauptbestandteil der LYCRA®-Faser. QIRA® wird in einer hochmodernen Anlage in Iowa aus jährlich erneuerbarem Mais hergestellt. Es soll zur Herstellung von LYCRA®-Fasern auf biologischer Basis in großem Maßstab verwendet werden. The LYCRA Company hat sich zum Ziel gesetzt, bis zu 30 seiner derzeitigen Jahresproduktion durch den erneuerbaren QIRA®-Inhaltsstoff zu ersetzen.

Die neue Kampagne wird dazu beitragen, die Industrie über einige der einzigartigen Vorteile der Verwendung von in Iowa angebautem Dellenmais als Ausgangsmaterial für Bekleidung zu informieren. Sie zeigt einige der Landwirte, die den Mais anbauen, aus dem die nächste Generation der LYCRA®-Faser hergestellt wird. Im Mittelpunkt der "FashionFarmers"-Kampagne stehen vier Videodokumentationen, die verschiedene Aspekte der Landwirtschaft und ihre Bedeutung für die Bekleidung behandeln: Regenerative Landwirtschaft, Rückverfolgbarkeit, Mehrgenerationen-Landwirtschaft und Zusammenarbeit

WWD hat einen maßgeschneiderten digitalen Content Hub erstellt, in dem die Geschichten der Landwirte und die dazugehörigen Inhalte präsentiert werden. Die Videos werden auch auf der Website von The LYCRA Company und den eigenen sozialen Medienkanälen beworben.

"Diese Partnerschaft mit LYCRA® und QIRA® entspricht dem Kern der Mission der Marke Fairchild: zielgerichtete Inhalte für die Modeindustrie zu liefern, die das Geschäft vorantreiben", sagte Amanda Smith, President von FMG. "Wir sind begeistert, dass wir unsere globale Plattform nutzen können, um mit den Marken LYCRA® und QIRA® zusammenzuarbeiten, um diese Innovationsgeschichte zu erzählen und zu zeigen, welchen Einfluss diese Fasertechnologie auf die Zukunft der gesamten Branche haben wird."

The LYCRA Company wird seine Botschaft mit einem sechsmonatigen Medieneinkauf über das WWD-Netzwerk und andere ausgewählte globale Publikationen verstärken, um führende Vertreter der Beschaffungsindustrie, Mode-Insider, Marken und Einzelhändler zu erreichen, die die Umweltauswirkungen der Produkte ihres Unternehmens reduzieren möchten.

"Unsere Zusammenarbeit mit Qore® bei der Entwicklung von LYCRA® Fasern aus QIRA® auf biologischer Basis ist ein wichtiger Teil unseres Weges zur Nachhaltigkeit", sagte Steve Stewart, Chief Brand and Innovation Officer von The LYCRA Company. "Wir haben 2014 das weltweit erste kommerzielle Spandex aus biologischem Anbau auf den Markt gebracht. Jetzt freuen wir uns, mit Qore® als Partner dieses Produkt in großem Maßstab auf den Markt zu bringen und die Kohlenstoffemissionen der LYCRA®-Faser um bis zu 44 %* zu reduzieren. Dies wird auch unseren Kunden helfen, ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern."

Diese nachhaltige Lösung bietet außerdem eine gleichwertige Leistung, so dass keine wesentlichen Änderungen in der Produktion oder eine Umgestaltung von Stoffen oder Mustern erforderlich sind. Um dies zu unterstreichen, sind derzeit Testmengen von LYCRA®-Fasern aus biologischem Anbau erhältlich, die es Kunden ermöglichen, die Leistungseigenschaften der Faser zu bestätigen.

"Wir freuen uns, die Bekleidungsindustrie mit einigen der Landwirte bekannt zu machen, die Mais anbauen, um die Mode nachhaltiger zu machen", sagte Jon Veldhouse, CEO von Qore® LLC. "Diese Kampagne hebt ihre Rolle als Verwalter des Landes hervor und zeigt ihre Leidenschaft für die Förderung positiver Auswirkungen in ihren Gemeinden."

Die LYCRA Company lädt Kunden, die Interesse an der Verwendung von biologisch gewonnenen LYCRA®-Fasern bekundet haben, diesen Sommer nach Iowa ein, um einige der Farmen zu besuchen und die Qore®-Anlage zu besichtigen, in der QIRA® hergestellt wird.

Erfahren Sie mehr über die biologisch hergestellte LYCRA®-Faser QIRA® unter LYCRA.com/QIRA.

*Schätzung aus dem Cradle-to-Gate Screening LCA für eine repräsentative LYCRA® Faserproduktionsanlage, Juni 2022, erstellt von Ramboll US Consulting, Inc.

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert innovative Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie und ist Eigentümer führender Verbrauchermarken: LYCRA, LYCRA HyFit, LYCRA T400, COOLMAX, THERMOLITE, ELASPAN, SUPPLEX und TACTEL. The LYCRA Company hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA, und ist weltweit für seine nachhaltigen Produkte, sein technisches Know-how und seine Marketingunterstützung bekannt. The LYCRA Company konzentriert sich darauf, den Produkten seiner Kunden einen Mehrwert zu verleihen, indem sie einzigartige Innovationen entwickelt, die dem Bedürfnis der Verbraucher nach Komfort und dauerhafter Leistung entsprechen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte lycra.com.

Über Qore® LLC

Qore® wurde durch ein Joint Venture von Cargill und der HELM AG gegründet und unterstützt führende Marken dabei, fossil basierte Chemikalien durch biologisch hergestellte Zwischenprodukte zu ersetzen. Im Mittelpunkt des Joint Ventures steht die Produktion von QIRA®, dem biologisch hergestellten 1,4-Butandiol (BDO) der nächsten Generation. QIRA® wird biologisch durch die Fermentation von pflanzlichen Zuckern hergestellt und kann bis zu 86 der Treibhausgasemissionen einsparen, wenn es die heute weit verbreiteten chemischen Zwischenprodukte ersetzt, die aus traditionellen fossilen Quellen hergestellt werden. QIRA® aus biologischem Anbau kann auf die gleiche Weise wie sein fossiles Gegenstück verwendet werden, allerdings mit einer deutlich besseren Umweltbilanz. Qore® und QIRA® sind Marken von Qore® LLC. Für weitere Informationen und Anfragen besuchen Sie https://www.myqira.com/

LYCRA® ist eine Marke von The LYCRA Company.

QIRA® ist eine Marke von Qore®.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240422303781/de/

Contacts:

Karie J. Ford

Karie.J.Ford@lycra.com