Datacenter-Kühlung: technotrans erweitert Portfolio um neue Retrofit-Lösung und gewinnt weiteren Großauftrag



Initialauftrag in einstelliger Millionen Euro-Höhe für die Umrüstung von US-amerikanischen Hochleistungsservern gewonnen, Vorstand rechnet mit Folgeaufträgen

Serienproduktion startet kurzfristig

technotrans erschließt zusätzliches Potenzial im stark wachsenden Markt für die Flüssigkeitskühlung von Datacentern Sassenberg, 22. April 2024 - Beschleunigter Ausbau von Kapazitäten für Künstliche Intelligenz (KI): Mit einer neuen Thermomanagement-Lösung für bestehende Datacenter ermöglicht technotrans einen unmittelbaren Leistungs- und Effizienzzuwachs. Im Rahmen eines weiteren Großauftrags über Kühlsysteme für High-Performance-Server in den USA entwickelte das Unternehmen eine neue Retrofit-Lösung. Auftraggeber ist erneut ein etablierter und bedeutender Kunde aus dem Bereich der Datacenter-Ausstattung. Durch die Plug-and-Play-Kühllösung ist es möglich, die Performance binnen kürzester Zeit signifikant zu steigern, ohne in die vorhandene Gebäude-Infrastruktur einzugreifen. Gleichzeitig ist es eine entscheidende Portfolioerweiterung: technotrans bietet ab sofort Kühllösungen sowohl für die Erstausstattung neuer Datacenter als auch zur Umrüstung bestehender Strukturen per Retrofit. "Der rasante Zuwachs von KI-basierten Anwendungen erhöht die Anforderungen an die Rechenleistung deutlich. Um eine entsprechende Performance zu erzielen, benötigt man Liquid-Cooling", sagt Michael Finger, CEO der technotrans SE. "Ab sofort bieten wir passgenaue Lösungen nicht nur für neue, sondern auch für bestehende Datacenter. Hierdurch erschließen wir bedeutende, zusätzliche Wachstumspotenziale für technotrans." Die neue technotrans-Lösung fügt sich nahtlos in die bestehende Infrastruktur ein: Ein kompaktes Einschubgerät kühlt die Server direkt, bedarfsgerecht und energieeffizient mit Flüssigkeit. Die Abwärme der flüssigkeitsgekühlten Server wird über die Raumluft in die Serverräume oder über eine zentrale Gebäudekühlung abgeführt und kann somit auch für die Gebäudeklimatisierung genutzt werden. Wachsende Bedeutung flüssigkeitsbasierter Kühlung

Die Flüssigkeitskühlung wird zunehmend zu einem kritischen Erfolgsfaktor bei modernen Datacentern, da Luft aufgrund der geringeren Wärmeleitfähigkeit die entstehende Wärme durch Einsatz der neuen Hochleistungsprozessoren nicht ausreichend ableiten kann. Eine konstante Temperatur ist entscheidet für die Performance der Prozessoren. Betreiber profitieren zudem von einer hohen Flexibilität, da die Kühlsysteme beliebig skalierbar sind. Je nach individueller Anforderung ist die Integration von mehreren hundert Geräten in einem Datacenter möglich. "Mit unserer neuen Retrofit-Lösung verbinden wir Geschwindigkeit, Energieeffizienz und Flexibilität zu einem präzise auf die steigenden Anforderungen der IT-Branche abgestimmten Gesamtpaket", betont Michael Finger. "Flüssigkeitskühlung ermöglicht deutliche Leistungszuwächse in kürzester Zeit. technotrans präsentiert sich seinen Kunden als starker Partner mit einem vollständigen Angebot für die zunehmenden Anforderungen der Zukunft."

Weitere Informationen unter: www.technotrans.de

Über die technotrans SE: Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 18 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Future Ready 2025 hat technotrans die 5 Fokusmärkte Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Rechenzentren), Healthcare & Analytics, Print und Laser definiert. Zusätzlich bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 6 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit rund 1.600 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 262,1 Mio. €.

