Im Wochenvergleich ist der DAX um gut 1% gesunken - Themen wie Zinsen und Geopolitik (Israel-Iran) waren Belastungsfaktoren. DAX: Plötzlich Angst und Panik So zeigt sich nun plötzlich Angst und Panik bei den DAX-Anlegern. Das Anleger-Sentiment ist auf -6,1% eingebrochen. Ab Werten von -4 sprechen wir von Extremwerten, in diesem Fall also von Angst und ...

