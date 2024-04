TUI hat angekündigt, die Dividenden für Aktionäre auf absehbare Zeit auszusetzen und keine Aktienrückkäufe mehr durchzuführen. Die Strategie hinter dieser Entscheidung ist klar fokussiert auf die Reduzierung der Verschuldung und die Investition in zukunftsträchtige Bereiche. Die Aktie steckt die Nachricht am Montag gut weg. Anstelle von Ausschüttungen legt TUI den Fokus auf Investitionen in aussichtsreiche ...

