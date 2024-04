Endlich wieder Zinsen oberhalb der Inflation! Dank der gesunkenen Teuerungsrate können Sparer mit diesen Festgeldern wieder reale Renditen vereinnahmen und so ihr Vermögen vermehren. Mit 2,2 Prozent lag die Inflationsrate in Deutschland im März 2024 so niedrig wie seit drei Jahren nicht mehr und nur noch knapp oberhalb des von der EZB ausgerufenen zwei Prozent Inflationsziels. Für Sparer bedeutet das, dass es endlich wieder Festgeld Zinsen oberhalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...