Durch die überfällige Korrektur-Woche an den US-Märkten blieb die PayPal-Aktie (WKN: A14R7U) 7 Handelstage lang ohne Kursgewinn. Am Freitag konnte der Zahlungsdienst seine Negativ-Serie jedoch brechen, während der Nasdaq einen weiteren heftigen Rückschlag erlitt. Kommende Woche stellt der Zahlungsdienstleister seinen Q1-Bericht vor. Was dafür spricht, dass der US-Konzerns die Erwartungen wieder übertreffen wird: PayPal vorgestellt PayPal betreibt ...

