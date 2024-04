Für Bayer-Aktionäre hat der Montagmorgen Seltenheitswert. Mit einem Kursplus von über 3% setzt sich die Bayer-Aktie (WKN: BAY001) klar an die Spitze des DAX. Was steckt hinter dem Kursgewinn und bahnt sich endlich eine Trendwende zum Besseren an der Börse an? Bayer vorgestellt Die Bayer AG ist einer der weltgrößten Chemie- und Pharmakonzerne. Der Konzern ist in drei Geschäftsbereiche untergliedert: Pharmaceuticals (rezeptpflichtige Arzneimittel), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...