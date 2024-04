© Foto: Julian Stratenschulte/dpa



Rüstungsaktien haben in den vergangenen Tagen stark korrigiert. Sollten Anleger die Gelegenheit bereits zum Einstieg nutzen oder doch Vorsicht walten lassen? Der Blick in die Charts.Die Aktien von Rüstungsunternehmen wie Hensoldt und Rheinmetall gehörten in einer für den Gesamtmarkt schwachen letzten Woche mit zu den größten Verlierern in ihren jeweiligen Indizes. Während DAX-Wert Rheinmetall ein Minus von 8 Prozent verzeichnete, gab MDAX-Mitglied Hensoldt um rund 6 Prozent nach. Mit Zugewinnen in Höhe von 77 Prozent im Fall von Rheinmetall sowie von 55 Prozent bei Hensoldt gehören die Titel aber weiter mit zu den seit dem Jahreswechsel stärksten Titeln. Viele Anleger stehen zum …