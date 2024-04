Nachdem bereits am Wochenende bekannt wurde, dass Tesla aufgrund der schwächelnden Nachfrage die Preise in China, den USA, aber auch in Deutschland senkt, zog Li Auto zu Wochenbeginn nach. Die Aktie gerät dadurch aktuell deutlich unter Druck und erreicht ein neues Jahrestief.Li Auto kündigte Preissenkungen zwischen 18.000 und 30.000 Yuan (2.330-3.890 Euro) für seine Modelle L7, Li L8, Li L9 und Li MEGA an und erklärte, dass Besitzer, die diese Modelle bereits in diesem Jahr gekauft haben, ebenfalls ...

