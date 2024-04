Netflix Aktie - Platow schaut nach Amerika und findet eine spannende Aktie. Aktuell sieht der Platow Brief bei Netflix eine klare Konzentration auf Profitabilität - unterlegt mit steigenden Nutzerzahlen, wie "man" es so nicht erwartet hatte. So kommen die Experten des Platow Brief's zu einer klaren Meinung. Und hier die Aktie der Netflix Inc (ISIN: US64110L1061) - im Platow Brief genauer betrachtet: Netflix stellt Profit in den Fokus Als der Streaming-Dienst Netflix vor rund einem Jahr dem Teilen von Passwörtern einen Riegel vorschob, war die Sorge zunächst groß, dass die Maßnahme Nutzer verschrecken ...

