Wien (www.anleihencheck.de) - Der Datenkalender dieser Woche steht in der Eurozone ganz im Zeichen verschiedener Stimmungsindikatoren für den April, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Den Anfang mache das Konsumentenvertrauen innerhalb des Währungsraumes. Dieses habe zuletzt mit -14,9 Punkten zwar weiterhin klar auf einem pessimistischen Niveau gelegen, aber zumindest deutlich über dem langfristigen Tief in Höhe von -28,8 Punkten (September 2022). Die Analysten würden für April lediglich eine Seitwärtsbewegung erwarten und einen Wert in Höhe von -15,1 Punkten prognostizieren. ...

