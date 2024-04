© Foto: Jonas Walzberg - picture alliance/dpa



Im Entwicklungs- und Versuchszentrum von Daimler Truck wurde erstmals der Prototyp des eActros 600 an einer Megawatt-Ladesäule mit einer Leistung von einem Megawatt erfolgreich aufgeladen. Die Technologie ermöglicht es, das Fahrzeug mit einer beeindruckenden Leistung von 1.000 Kilowatt zu laden, was die Ladezeiten signifikant reduziert und die Reichweite erhöht. "Unsere Entwickler haben eine bemerkenswerte Leistung erbracht, indem sie den MCS-Standard zügig integrierten und voll nutzten", erklärt Rainer Müller-Finkeldei, Leiter Produkt Engineering bei Mercedes-Benz Trucks in einer Pressemitteilung. "Dies wird besonders den Kunden zugutekommen, die auf hohe Reichweite und …