Die BVT ist seit langer Zeit im US-Immobilienmarkt investiert. BVT-Geschäftsführer Jens Freudenberg erläutert im One On One-Gespräch mit Mein-Geld Chefin Isabelle Hägewald, welche Tendenzen es in Sachen Kaufimmobilien in den USA gibt, welche politischen Auswirkungen es am dortigen Markt gibt und wie die Zinsentwicklung in den USA den dortigen Immobilienmarkt beeinflusst. assetmanagement bvt geldanlage fonds immobilien meingeldmedien oneonone

Mein Geld TV

Quelle: