Die BVT hat kürzlich einen weiteren Ertragswertfonds am Markt platziert. BVT-Geschäftsführer Jens Freudenberg erläutert im One On One-Gespräch mit Mein-Geld Chefin Isabelle Hägewald, warum auch Fonds in Büroimmobilien noch Chancen haben, welchen Einfluss hier die politische Seite hat und wie der der Trend zum Home-Office sich hier auswirkt. assetmanagement bvt geldanlage fonds immobilien meingeldmedien oneonone

Mein Geld TV

Quelle: