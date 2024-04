Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die tick Trading Software AG im Geschäftsjahr 2022/23 (per 30.9.) durch eine geringere Handelsaktivität beim Umsatz einen Rückgang auf 8,00 Mio. Euro (GJ 2021/22: 8,57 Mio. Euro) und beim EBIT auf 1,23 Mio. Euro (GJ 2021/22: 2,51 Mio. Euro) verbucht. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage resultiere der Ertragsrückgang neben geringeren margenstarken lastenabhängigen Erlösen auch vor allem aus hohen Investitionen aus dem gestarteten Booster-Investitionsprogramm. Die Ergebnisbelastung aus dem Booster-Projekt habe sich hierbei auf 0,98 Mio. Euro belaufen. Auf Nettoebene sei ein Jahresergebnis von 0,89 Mio. Euro (GJ 2021/22: 1,70 Mio. Euro) erzielt worden. In Anbetracht des trotz der Belastungen positiven Geschäftsjahres 2022/23 in Verbindung mit dem Vollausschüttungsgebot der Gesellschaft liege der Dividendenvorschlag bei 0,45 Euro (GJ 2021/22: 0,84) je Aktie. Basierend auf dem Unternehmensausblick beim Nettoergebnis von 0,70 bis 1,00 Mio. Euro und der bisher unter den Erwartungen von GBC liegenden Umsatzentwicklung passe das Analystenteam die bisherigen Umsatz- und Ergebnisprognosen nach unten an. Demnach werde für das aktuelle Geschäftsjahr 2023/24 mit Umsatzerlösen von 7,69 Mio. Euro (zuvor: 9,42 Mio. Euro) und einem Nettoergebnis von 0,74 Mio. Euro (zuvor: 0,87 Mio. Euro) gerechnet. In der Folge senken die Analysten das Kursziel auf 13,90 Euro (zuvor: 18,40 Euro) und bestätigen das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 22.04.2024, 12:50 Uhr)



