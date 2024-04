Wien (www.fondscheck.de) - Der Datenanbieter FE Fundinfo hat Jörg Grossmann zum neuen Chief Product Officer ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Grossmann verfüge über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in einer Vielzahl von Führungspositionen bei großen globalen Finanzinstituten, Strategieberatungen und Finanztechnologieunternehmen, wie es in einer Mitteilung heiße. ...

